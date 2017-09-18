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声援が「元気の源」　92歳“横綱”ボウラー　鹿児島市・古田さん

(2017 09/18 06:30)
ご長寿ボウラーとして今も活躍する古田敏子さん＝鹿児島市郡元町のサンライトゾーン
　鹿児島市下荒田２丁目の古田敏子さん（９２）は、日本ボウリング場協会が選定する全国長寿ボウラー番付の「横綱」として、９０歳を過ぎた今でも元気にボウリング場に通っている。３０年近く続けており、「歩けるうちは投げたい」と笑顔を見せる。
　長寿ボウラー番付は、趣味として月１回以上ボウリングを楽しんでいるお年寄り（男性８０歳、女性７５歳以上）を対象に選ばれる。今年で２２年目で、女性編は４１２７人、そのうち横綱は１６１人。鹿児島県からは２人が入っている。
（記事全文は18日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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