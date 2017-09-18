声援が「元気の源」　92歳“横綱”ボウラー　鹿児島市・古田さん

(2017 09/18 06:30)

ご長寿ボウラーとして今も活躍する古田敏子さん＝鹿児島市郡元町のサンライトゾーン

鹿児島市下荒田２丁目の古田敏子さん（９２）は、日本ボウリング場協会が選定する全国長寿ボウラー番付の「横綱」として、９０歳を過ぎた今でも元気にボウリング場に通っている。３０年近く続けており、「歩けるうちは投げたい」と笑顔を見せる。長寿ボウラー番付は、趣味として月１回以上ボウリングを楽しんでいるお年寄り（男性８０歳、女性７５歳以上）を対象に選ばれる。今年で２２年目で、女性編は４１２７人、そのうち横綱は１６１人。鹿児島県からは２人が入っている。