屋久島町議選 １６人決まる
(2017 09/18 01:14)
任期満了に伴う屋久島町議会議員選挙は１７日投票があり、即日開票の結果、新議員１６人が決まった。２００７年の２町合併後、補欠選挙を含め、女性が初めて当選した。
２３人が立候補した。当選者の内訳は現職８、元職３、新人５。党派別は公明１、その他は無所属。昨年、役場の本庁舎建設計画の見直しを求め、住民投票条例の直接請求や町長リコールを目指した住民グループから真辺真紀氏（４４）が当選した。
当日有権者数は１万５５６人（男５１８２人、女５３７４人）。投票者総数は８７２１人（有効８６７４＝案分小数点以下切り捨て、無効４７）。投票率は８２.６２％で、前回の１３年を０.９２ポイント下回った。
台風１８号の接近に伴い、投票と開票がそれぞれ２時間繰り下げられた。
２３人が立候補した。当選者の内訳は現職８、元職３、新人５。党派別は公明１、その他は無所属。昨年、役場の本庁舎建設計画の見直しを求め、住民投票条例の直接請求や町長リコールを目指した住民グループから真辺真紀氏（４４）が当選した。
当日有権者数は１万５５６人（男５１８２人、女５３７４人）。投票者総数は８７２１人（有効８６７４＝案分小数点以下切り捨て、無効４７）。投票率は８２.６２％で、前回の１３年を０.９２ポイント下回った。
台風１８号の接近に伴い、投票と開票がそれぞれ２時間繰り下げられた。
◇屋久島町議選開票結果
(18日午前０時50分、選管最終)
(定数16－23、得票順)
(18日午前０時50分、選管最終)
(定数16－23、得票順)
|当
|558
|榎 光徳
|67
|無元
|当
|525
|大角 利成
|66
|無新
|当
|495
|高橋 義友
|65
|無元
|当
|479
|真辺 真紀
|44
|無新
|当
|458
|相良健一郎
|50
|無新
|当
|445
|真辺 有次
|65
|無現
|当
|409
|岩山 鶴美
|60
|無新
|当
|399
|下野 次雄
|67
|無現
|当
|387
|岩川 俊広
|67
|無現
|当
|384
|石田尾茂樹
|58
|無現
|当
|368
|日高 好作
|60
|無現
|当
|367
|小脇 清保
|76
|無現
|当
|363
|岩川 修司
|65
|無現
|当
|335
|上村富士高
|62
|公新
|当
|330
|渡辺 千護
|44
|無元
|当
|327
|寺田 猛
|59
|無現
|325
|山崎 利広
|63
|無現
|324
|真辺 万里
|56
|無現
|320
|松田 正
|67
|共新
|312
|日高 忠見
|66
|無現
|283
|渡辺 博之
|70
|共現
|250
|緒方 健太
|40
|無現
|230
|日高 順一
|67
|無元
|(案分票の小数点以下は切り捨て)
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