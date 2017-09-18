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屋久島町議選　１６人決まる

(2017 09/18 01:14)
　任期満了に伴う屋久島町議会議員選挙は１７日投票があり、即日開票の結果、新議員１６人が決まった。２００７年の２町合併後、補欠選挙を含め、女性が初めて当選した。
　２３人が立候補した。当選者の内訳は現職８、元職３、新人５。党派別は公明１、その他は無所属。昨年、役場の本庁舎建設計画の見直しを求め、住民投票条例の直接請求や町長リコールを目指した住民グループから真辺真紀氏（４４）が当選した。
　当日有権者数は１万５５６人（男５１８２人、女５３７４人）。投票者総数は８７２１人（有効８６７４＝案分小数点以下切り捨て、無効４７）。投票率は８２.６２％で、前回の１３年を０.９２ポイント下回った。
　台風１８号の接近に伴い、投票と開票がそれぞれ２時間繰り下げられた。
◇屋久島町議選開票結果
(18日午前０時50分、選管最終)
(定数16－23、得票順)
558榎　　光徳67無元
525大角　利成66無新
495高橋　義友65無元
479真辺　真紀44無新
458相良健一郎50無新
445真辺　有次65無現
409岩山　鶴美60無新
399下野　次雄67無現
387岩川　俊広67無現
384石田尾茂樹58無現
368日高　好作60無現
367小脇　清保76無現
363岩川　修司65無現
335上村富士高62公新
330渡辺　千護44無元
327寺田　　猛59無現
325山崎　利広63無現
324真辺　万里56無現
320松田　　正67共新
312日高　忠見66無現
283渡辺　博之70共現
250緒方　健太40無現
230日高　順一67無元
(案分票の小数点以下は切り捨て)
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