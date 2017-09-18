屋久島町議選 １６人決まる

(2017 09/18 01:14)

任期満了に伴う屋久島町議会議員選挙は１７日投票があり、即日開票の結果、新議員１６人が決まった。２００７年の２町合併後、補欠選挙を含め、女性が初めて当選した。

２３人が立候補した。当選者の内訳は現職８、元職３、新人５。党派別は公明１、その他は無所属。昨年、役場の本庁舎建設計画の見直しを求め、住民投票条例の直接請求や町長リコールを目指した住民グループから真辺真紀氏（４４）が当選した。

当日有権者数は１万５５６人（男５１８２人、女５３７４人）。投票者総数は８７２１人（有効８６７４＝案分小数点以下切り捨て、無効４７）。投票率は８２.６２％で、前回の１３年を０.９２ポイント下回った。

台風１８号の接近に伴い、投票と開票がそれぞれ２時間繰り下げられた。