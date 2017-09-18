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90年の歴史に感謝　山田橋に灯籠飾ろう　姶良

(2017 09/18 22:00)
灯籠に取り付ける和紙に絵を描く児童ら＝姶良市の山田小学校
　約９０年間、地域の交通を支え、老朽化に伴い撤去される姶良市下名の山田橋に感謝しようと、灯籠で彩るイベントが２２日にある。１４日には、山田小学校で灯籠作りがあり、児童や住民ら計約９０人が蒲生和紙に鳥や花、風景などを描いた。
　霧島市の第一工業大学工学部講師の羽野暁さん（４０）が呼び掛けた。
　羽野さんは「大正ロマン、昭和モダンの風潮が残る文化遺産。灯籠で彩って光を当て、橋のある風景を住民や子どもの記憶にとどめたい」と話す。解体後、一部をベンチにして地域に置けないか検討しているという。
　２２日は、灯籠約１５０基を路面に置き、午後５時５０分から点灯する。
地域に親しまれてきた山田橋＝姶良市下名
（記事全文は19日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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