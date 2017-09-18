90年の歴史に感謝　山田橋に灯籠飾ろう　姶良

(2017 09/18 22:00)

灯籠に取り付ける和紙に絵を描く児童ら＝姶良市の山田小学校

地域に親しまれてきた山田橋＝姶良市下名

約９０年間、地域の交通を支え、老朽化に伴い撤去される姶良市下名の山田橋に感謝しようと、灯籠で彩るイベントが２２日にある。１４日には、山田小学校で灯籠作りがあり、児童や住民ら計約９０人が蒲生和紙に鳥や花、風景などを描いた。霧島市の第一工業大学工学部講師の羽野暁さん（４０）が呼び掛けた。羽野さんは「大正ロマン、昭和モダンの風潮が残る文化遺産。灯籠で彩って光を当て、橋のある風景を住民や子どもの記憶にとどめたい」と話す。解体後、一部をベンチにして地域に置けないか検討しているという。２２日は、灯籠約１５０基を路面に置き、午後５時５０分から点灯する。