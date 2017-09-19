「異空間」へようこそ　一番街周辺にトリックアート　鹿児島市

(2017 09/19 13:00)

亀に乗って竜宮城に行く浦島太郎の気分が味わえる＝鹿児島市中央町

クマノミを網で捕まえることができそう

階段に上ってスペースシャトルで宇宙旅行に行けそうなトリックアート

鹿児島市中央町の一番街商店街周辺に、会員制交流サイト（ＳＮＳ）に投稿したくなるようなトリックアート約１０点が出現している。１１月から中央町１９・２０番街区市街地再開発事業が始まり、一番街の一部が通れなくなるため、周辺商店街へのにぎわいを創出しようとの狙い。同再開発組合や一番街、都通り、ベル通りの商店街が設置した。