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「異空間」へようこそ　一番街周辺にトリックアート　鹿児島市

(2017 09/19 13:00)
亀に乗って竜宮城に行く浦島太郎の気分が味わえる＝鹿児島市中央町
　鹿児島市中央町の一番街商店街周辺に、会員制交流サイト（ＳＮＳ）に投稿したくなるようなトリックアート約１０点が出現している。１１月から中央町１９・２０番街区市街地再開発事業が始まり、一番街の一部が通れなくなるため、周辺商店街へのにぎわいを創出しようとの狙い。
　同再開発組合や一番街、都通り、ベル通りの商店街が設置した。
クマノミを網で捕まえることができそう
階段に上ってスペースシャトルで宇宙旅行に行けそうなトリックアート
（記事全文は19日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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