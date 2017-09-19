「異空間」へようこそ 一番街周辺にトリックアート 鹿児島市
(2017 09/19 13:00)
亀に乗って竜宮城に行く浦島太郎の気分が味わえる＝鹿児島市中央町
同再開発組合や一番街、都通り、ベル通りの商店街が設置した。
クマノミを網で捕まえることができそう
階段に上ってスペースシャトルで宇宙旅行に行けそうなトリックアート
（記事全文は19日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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