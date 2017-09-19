長寿「世界一」祝う　田島さんを三反園知事が訪問

(2017 09/19 00:30)

田島ナビさんに声をかける三反園訓県知事＝喜界町赤連

鹿児島県内の男性最高齢の岩崎朝彦さん＝霧島市横川

鹿児島県の三反園訓県知事は１８日、世界最高齢になる見通しとなった国内最高齢１１７歳の田島ナビさん＝喜界町＝と、県内男性最高齢の岩崎朝彦さん（１０９）＝霧島市＝を訪れ、祝い状と記念品を贈った。三反園知事は「ナビさんは日本に活力と希望を与えてくれる」とし、ギネス記録に認定されれば、県民栄誉表彰を授与する考えを示した。ナビさんが入所する喜界町赤連の特別養護老人ホーム「喜界園」で贈呈式があり、五男俊彦さん（８４）や六男信雄さん（８１）、孫の廣行さん（６４）ら親族５人が駆けつけた。