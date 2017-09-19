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長寿「世界一」祝う　田島さんを三反園知事が訪問

(2017 09/19 00:30)
田島ナビさんに声をかける三反園訓県知事＝喜界町赤連
　鹿児島県の三反園訓県知事は１８日、世界最高齢になる見通しとなった国内最高齢１１７歳の田島ナビさん＝喜界町＝と、県内男性最高齢の岩崎朝彦さん（１０９）＝霧島市＝を訪れ、祝い状と記念品を贈った。三反園知事は「ナビさんは日本に活力と希望を与えてくれる」とし、ギネス記録に認定されれば、県民栄誉表彰を授与する考えを示した。
　ナビさんが入所する喜界町赤連の特別養護老人ホーム「喜界園」で贈呈式があり、五男俊彦さん（８４）や六男信雄さん（８１）、孫の廣行さん（６４）ら親族５人が駆けつけた。
鹿児島県内の男性最高齢の岩崎朝彦さん＝霧島市横川
（記事全文は19日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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