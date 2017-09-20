島の医療 課題探る 医師と住民が対話集会 奄美
(2017 09/20 06:30)
奄美大島の医療の課題を探る参加者＝奄美市笠利の奄美パーク
身体診察を学ぶ医師グループ「ジャパン・フィジカル・クラブ（ＪＰＣ）」の呼びかけで、全国の研修医や若手医師など約７０人が駆けつけた。
救急車の適正利用については、緊急性の低い要請が後を絶たない一方、加計呂麻島など海を隔てた地域で患者が要請を戸惑う事例が報告され、判断の難しさが指摘された。
（記事全文は20日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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