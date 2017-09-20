島の医療　課題探る　医師と住民が対話集会　奄美

(2017 09/20 06:30)

奄美大島の医療の課題を探る参加者＝奄美市笠利の奄美パーク

奄美大島の医師や住民と全国の若手医療関係者による対話集会「命と幸せについて語ろう～奄美から日本を変える」（実行委員会主催）が１７日、奄美市笠利の奄美パークで開かれた。島の医療環境や「生き方・死の迎え方」など、多くのテーマについて課題や解決策を探った。身体診察を学ぶ医師グループ「ジャパン・フィジカル・クラブ（ＪＰＣ）」の呼びかけで、全国の研修医や若手医師など約７０人が駆けつけた。救急車の適正利用については、緊急性の低い要請が後を絶たない一方、加計呂麻島など海を隔てた地域で患者が要請を戸惑う事例が報告され、判断の難しさが指摘された。