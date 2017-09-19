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激闘！　人間「くも合戦」　姶良市・加治木高

(2017 09/19 20:00)
相手を落とそうと激闘を繰り広げる男子生徒＝姶良市の加治木高校
　姶良市の加治木高校で１８日、創立１２０年記念第７０回体育祭（龍門祭）があった。３０年以上続くという名物競技「くも合戦」では、男子生徒が熱戦を繰り広げた。
　地元の伝統行事「加治木のくも合戦」がモチーフで、各チーム５人ずつが出場。毎年、楽しみにしていたという３年、松田康弘さんは「注目を集める競技の一つですごく燃える。このエネルギーを受験にも生かしたい」と話した。
（記事全文は20日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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