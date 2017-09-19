激闘！　人間「くも合戦」　姶良市・加治木高

(2017 09/19 20:00)

相手を落とそうと激闘を繰り広げる男子生徒＝姶良市の加治木高校

姶良市の加治木高校で１８日、創立１２０年記念第７０回体育祭（龍門祭）があった。３０年以上続くという名物競技「くも合戦」では、男子生徒が熱戦を繰り広げた。地元の伝統行事「加治木のくも合戦」がモチーフで、各チーム５人ずつが出場。毎年、楽しみにしていたという３年、松田康弘さんは「注目を集める競技の一つですごく燃える。このエネルギーを受験にも生かしたい」と話した。