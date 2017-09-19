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のぼりで選手歓迎　プロサーフィン大会21日開幕　種子島

(2017 09/19 23:00)
選手を歓迎するのぼりが設置された種子島空港＝中種子町増田
　種子島で初のプロサーフィン大会が２１～２４日、南種子町竹崎海岸で開かれる。島の玄関口となる西之表港や種子島空港にはのぼり旗が掲げられ、歓迎ムードが高まっている。
　大会は、日本プロサーフィン連盟（ＪＰＳＡ）主催のツアー第６戦「サーフアイランド種子島プロ」。県や地元自治体で組織する「サーフアイランド種子島ＰＲ協議会」が、サーフポイントとしての認知度を高めようと協賛している。協議会で作ったのぼり旗は、白地に水色でサーファーと波をあしらった爽やかなデザインだ。
（記事全文は20日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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