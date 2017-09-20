「花と陶の響演」テーマ　各流いけばな展　鹿児島市山形屋

(2017 09/20 13:00)

個性的な創作陶器に花を丁寧に生ける出品者ら＝鹿児島市の山形屋

秋の各流いけばな展（鹿児島県連合華道会、鹿児島陶芸家協会、山形屋、南日本新聞社主催）が２０日、鹿児島市の山形屋文化ホールで始まる。「花と陶の響演」をテーマに、創作陶器に生けた作品約８０点が並ぶ。２４日まで。無料。山形屋の株式会社設立１００年記念として初めて鹿児島陶芸家協会と共催する。１９日は、各流派が抽選で割り当てられた花器に生け込みを行った。ハイヒール型や３０個以上の瓶で一つの作品など個性あふれる花器が並び、各流派とも時間をかけて丁寧に調整していた。