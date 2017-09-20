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かつお節の縁結ぶ石贈呈　発祥の和歌山・印南から枕崎へ

(2017 09/20 20:44)
寄贈された印南町の石＝枕崎市の枕崎水産加工業協同組合
　江戸時代、枕崎にかつお節を伝えた森弥兵衛の出身地で、かつお節発祥の地とされる和歌山県印南（いなみ）町の印南浦の石が、枕崎市の枕崎水産加工業協同組合に寄贈され、同本館入り口にお目見えした。
　同町では古くからカツオ漁が行われ、江戸時代に同地の漁民らが煙でいぶし、かび付けするかつお節の製法を考案。その後枕崎や西伊豆（静岡）、土佐清水（高知）などに製法を伝えたとされる。
　津波や台風災害、大飢饉（ききん）など諸事情から、印南ではかつお節製造業を存続できなかったが、伝授した枕崎などが主要産地に発展した。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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