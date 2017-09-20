かつお節の縁結ぶ石贈呈　発祥の和歌山・印南から枕崎へ

(2017 09/20 20:44)

寄贈された印南町の石＝枕崎市の枕崎水産加工業協同組合

江戸時代、枕崎にかつお節を伝えた森弥兵衛の出身地で、かつお節発祥の地とされる和歌山県印南（いなみ）町の印南浦の石が、枕崎市の枕崎水産加工業協同組合に寄贈され、同本館入り口にお目見えした。同町では古くからカツオ漁が行われ、江戸時代に同地の漁民らが煙でいぶし、かび付けするかつお節の製法を考案。その後枕崎や西伊豆（静岡）、土佐清水（高知）などに製法を伝えたとされる。津波や台風災害、大飢饉（ききん）など諸事情から、印南ではかつお節製造業を存続できなかったが、伝授した枕崎などが主要産地に発展した。