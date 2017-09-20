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インギー地鶏供給増、消費拡大へ試食会　南種子・特産品協会

(2017 09/20 22:15)
インギー地鶏を使った料理が並んだ試食会＝１５日、南種子町の大和温泉ホテル
　南種子町特産品協会は１５日、町内のホテルでインギー地鶏の試食会を開いた。地場企業が養鶏に参入し、従来より供給が大幅に増えることから、観光客に人気が高い地元ならではの食材を改めてＰＲし、メニューを提供する飲食店や宿泊施設を増やそうと企画した。
　試食会には行政や観光関係者、飲食店主ら約７０人が参加。定番の唐揚げや串焼きのほか、安納芋と合わせたグラタンなど創作料理にも舌鼓を打った。
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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