インギー地鶏供給増、消費拡大へ試食会　南種子・特産品協会

(2017 09/20 22:15)

インギー地鶏を使った料理が並んだ試食会＝１５日、南種子町の大和温泉ホテル

南種子町特産品協会は１５日、町内のホテルでインギー地鶏の試食会を開いた。地場企業が養鶏に参入し、従来より供給が大幅に増えることから、観光客に人気が高い地元ならではの食材を改めてＰＲし、メニューを提供する飲食店や宿泊施設を増やそうと企画した。試食会には行政や観光関係者、飲食店主ら約７０人が参加。定番の唐揚げや串焼きのほか、安納芋と合わせたグラタンなど創作料理にも舌鼓を打った。