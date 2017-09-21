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ジャズ喫茶「門」９月末で閉店　店舗移転資金ネットで募集　鹿児島市

(2017 09/21 13:00)
４０００枚のレコードを背にカウンターに立つ日高征さん＝鹿児島市中央町
　約４０年にわたって鹿児島のジャズ愛好者に愛されてきた鹿児島市中央町のジャズ喫茶「門」が９月末、閉店する。中央町１９．２０番街区市街地再開発で１１月に解体工事が始まるためだ。ファンらは貴重なレコード約４０００枚と、スピーカーなどの音響設備を市内のコーヒーショップに移設しようと資金協力を呼び掛けている。　スピーカーは１基が縦１３２センチ、横７６センチと大きいため、移設工事費など２５０万円を目標に、クラウドファンディングをスタート。インターネット上で１０月１６日まで資金を募っている。
　日高さんは「宝物でもあり、体の一部でもある名盤が鹿児島のファンに受け継がれると思うと、うれしい」と喜んでいる。クラウドファンディングの詳細は「モーションギャラリー」のサイトに掲載されている。
ジャズ喫茶「門」が入居するビル。曲線が特徴的。再開発事業で解体される
（記事全文は２１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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