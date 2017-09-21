米カシミア号救助１３２年 博愛の心次代に、西之表・伊関で紀徳祭
(2017 09/21 20:22)
紀徳祭で校歌を披露する伊関小学校児童ら＝２０日、西之表市伊関
伊関小学校前にある紀徳碑に日米の国旗を掲げて神事を行い、海岸で遭難者を見つけた古田貞吉翁の子孫や校区代表らが玉串をささげた
（記事全文は２２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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