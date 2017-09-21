南さつま・内山田小児童が太鼓踊り　１０月本番へ花笠新調

(2017 09/21 22:00)

花笠をかぶり、太鼓踊りを練習する内山田小学校５、６年生＝南さつま市の内山田地区公民館

南さつま市の内山田小学校秋季大運動会の名物「内山田太鼓踊り」の花笠（はながさ）が自転車のヘルメットを活用し新調された。長年大人用を使い、頭からずれ落ちていた。新品をかぶる４人は、１０月１日の本番が楽しみな様子だ。運動会では１９８３（昭和５８）年から、同太鼓踊り保存会（前田英策会長）から教わった児童が披露する。花笠は円陣の中心部でかねや太鼓をたたく４人がかぶる。指導する下園宗寛さん（４６）は第１回で踊った。「大人用はひもをあごや額できつく締めるため、痛かった」と振り返る。演技中に外れることが多く、最近２年間は使われなかった。保護者や教員らが花笠復活を望み、保存会は同市で市耒（いちき）家具店を営む一級技能士の市耒幸一郎さん（６６）に制作を依頼。「ヘルメットなら脱着が簡単」と子ども用が完成した。