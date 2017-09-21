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南さつま・内山田小児童が太鼓踊り　１０月本番へ花笠新調

(2017 09/21 22:00)
花笠をかぶり、太鼓踊りを練習する内山田小学校５、６年生＝南さつま市の内山田地区公民館
　南さつま市の内山田小学校秋季大運動会の名物「内山田太鼓踊り」の花笠（はながさ）が自転車のヘルメットを活用し新調された。長年大人用を使い、頭からずれ落ちていた。新品をかぶる４人は、１０月１日の本番が楽しみな様子だ。
　運動会では１９８３（昭和５８）年から、同太鼓踊り保存会（前田英策会長）から教わった児童が披露する。花笠は円陣の中心部でかねや太鼓をたたく４人がかぶる。指導する下園宗寛さん（４６）は第１回で踊った。「大人用はひもをあごや額できつく締めるため、痛かった」と振り返る。演技中に外れることが多く、最近２年間は使われなかった。
　保護者や教員らが花笠復活を望み、保存会は同市で市耒（いちき）家具店を営む一級技能士の市耒幸一郎さん（６６）に制作を依頼。「ヘルメットなら脱着が簡単」と子ども用が完成した。
（記事全文は２２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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