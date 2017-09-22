サッカーづくしの演出　鹿児島情報高生、オリジナル結婚式企画

(2017 09/22 06:30)

ハート形のレッドカードに送られて退場する山口純さん（左）と愛さん＝鹿児島市金生町

鹿児島市の鹿児島情報高校２年生６人が企画・演出した挙式が、同市の天文館ベルク広場であった。山口純さん（２９）、愛さん（３６）夫妻＝下荒田３丁目＝の出会いのきっかけだったサッカーをテーマに、生徒たちがオリジナルの式を演出。親族や友人ら約２００人とともに門出を祝った。若い世代に結婚の良さを理解してもらう市の「挙式プロデュース事業」の一環。地元のクラブチーム選手だった２人は２０１５年２月に入籍したが、結婚式を挙げていなかった。親族の後押しで事業に応募したという。