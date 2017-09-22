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鹿児島国際大生が阿久根にチャレンジショップ　23日本開業、空き店舗を活用

(2017 09/22 22:00)
肥薩おれんじ鉄道沿線の菓子などが並ぶ店内
　鹿児島国際大学経済学部の学生たちが、阿久根駅前の空き店舗を利用して実証店舗「チャレンジショップ『輪（りん）』」を開設し、１６日にプレオープンさせた。本開業は２３日で、来年１月１４日までの土日限定で営業する。営業は午前１０時～午後５時。
　２０１４年に鹿国大、阿久根市、鹿児島相互信用金庫が始めた地域活性化包括連携事業の一環。これまで肥薩おれんじ鉄道沿線の食や観光資源の発掘などに取り組み、活性化策の提言などを行ってきている。
ショップを開設した鹿国大菊地裕幸教授（前列左）とゼミ生ら。右奥が阿久根駅
（記事全文は23日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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