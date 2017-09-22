黒木小の80年刻む 玄関の柱時計、今も現役 薩摩川内市
(2017 09/22 20:00)
８０年以上前に贈られ、現役で時を刻み続ける学校の柱時計＝薩摩川内市祁答院の黒木小学校
（記事全文は23日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
- 黒木小の80年刻む 玄関の柱時計、今も現役 薩摩川内市(09/22 20:00)
- 鹿屋・キジ養殖センター、食用肉の本格出荷開始 ６次産業化目指す(09/22 13:00)
- サッカーづくしの演出 鹿児島情報高生、オリジナル結婚式企画(09/22 06:30)
- 教職員の業務負担軽減 鹿児島県が年度内に方針策定へ(09/22 00:15)
- 南さつま・内山田小児童が太鼓踊り １０月本番へ花笠新調(09/21 22:00)
- 米カシミア号救助１３２年 博愛の心次代に、西之表・伊関で紀徳祭(09/21 20:22)
- ジャズ喫茶「門」９月末で閉店 店舗移転資金ネットで募集 鹿児島市(09/21 13:00)
- 西郷どんの「つん」はどれ？ 投票受け付け２４日まで 薩摩川内(09/21 06:30)
- 串木野沿岸で捕獲のサメ、バーガーに ２３、２４日、博多駅前で販売(09/20 23:45)
- インギー地鶏供給増、消費拡大へ試食会 南種子・特産品協会(09/20 22:15)
- かつお節の縁結ぶ石贈呈 発祥の和歌山・印南から枕崎へ(09/20 20:44)
- 「花と陶の響演」テーマ 各流いけばな展 鹿児島市山形屋(09/20 13:00)
- 島の医療 課題探る 医師と住民が対話集会 奄美(09/20 06:30)
- のぼりで選手歓迎 プロサーフィン大会21日開幕 種子島(09/19 23:00)
- 地元名山の名を冠に焼酎 住民がイモ２トン収穫 伊集院・飯牟礼(09/19 22:00)
- 激闘！ 人間「くも合戦」 姶良市・加治木高(09/19 20:00)
- 「異空間」へようこそ 一番街周辺にトリックアート 鹿児島市(09/19 13:00)
- 薩摩琵琶の音色楽しむ 鹿児島市・護国神社で弾奏会(09/19 06:30)
- 長寿「世界一」祝う 田島さんを三反園知事が訪問(09/19 00:30)
- 90年の歴史に感謝 山田橋に灯籠飾ろう 姶良(09/18 22:00)
- 集成館製造、唯一現存の蒸気機関 大隅郷土館で専門家が調査 曽於市(09/18 20:00)
- リナシティに新バス待合所開設 鹿屋市(09/18 13:00)
- 声援が「元気の源」 92歳“横綱”ボウラー 鹿児島市・古田さん(09/18 06:30)
- 屋久島町議選 １６人決まる(09/18 01:14)
- 台風18号 建物被害やのり面崩落 停電一時最大2900戸(09/17 23:00)
- 喜界町の117歳、田島ナビさん長寿世界一に(09/17 22:00)
- 旧菱田中に宿泊所を整備 大隅陸上施設に対応 大崎町(09/17 20:00)
- 「子ども美術塾」玉石に手描き 南日本ジュニア美術展・鹿児島市立美術館(09/17 13:00)
- 台風１８号、南九州市に上陸(09/17 11:44)
- 台風１８号鹿県本土と種子・屋久、十島村が暴風域午前上陸の恐れ(09/17 10:35)