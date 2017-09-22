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黒木小の80年刻む　玄関の柱時計、今も現役　薩摩川内市

(2017 09/22 20:00)
８０年以上前に贈られ、現役で時を刻み続ける学校の柱時計＝薩摩川内市祁答院の黒木小学校
　薩摩川内市祁答院の黒木小学校で、約８０年前に贈られた柱時計が今も現役で時を刻んでいる。高さ約１５０センチ、幅約５０センチの壁掛け式で、深みのある木製の外観は歴史の重みを感じさせ、来校者らの目を引いている。
（記事全文は23日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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