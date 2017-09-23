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バス運転手確保へ　30日体験会　やりがい・支援制度ＰＲ　マジオと南国交通

(2017 09/23 13:00)
バス運転体験会を企画する南国交通とマジオドライバーズスクール鹿児島校の担当者＝鹿児島市冷水町
　バス運転手不足の解消を目指し、マジオドライバーズスクール鹿児島校（鹿児島市）と南国交通（同市）は３０日、同校で「バス運転体験・仕事説明会」を初めて開く。バスに興味がある人材を発掘し、採用や免許取得につなげる。
（記事全文は23日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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