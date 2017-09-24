新留さんら91人表彰　南日本ジュニア美術展

(2017 09/24 06:30)

南日本新聞社賞を受ける前平かなえちゃん＝鹿児島市の南日本新聞会館みなみホール

鹿児島市立美術館で開催中の第１０回南日本ジュニア美術展（南日本新聞社主催、昴特別協賛）の表彰式が２３日、同市の南日本新聞会館みなみホールであった。最高賞の南日本新聞社賞に輝いた松陽高校３年新留璃子さん、保育園うさぎ（同市）の前平かなえちゃんら４人を含む特選以上９１人と学校賞６校・園をたたえた。審査委員の野間隆氏は「学年の発達段階に応じた個性的な作品が多く、テーマや感性の広がりを感じられた」と総評。作品解説会もあり、受賞者や保護者が聞き入った。南日本新聞社賞の山川小２年仲哲平君は「未来の僕たちがどんな風になるか考えて描いた。恐竜の模様を工夫した」と笑顔。日当山中２年川井咲希さんは「母と話したピカソの青の時代のことを参考に描いた」と喜んだ。同賞受賞の４人は九州国立博物館（福岡県太宰府市）で１０月から開かれる「新・桃山展」に招待される。南日本ジュニア美術展は２４日閉幕する。入場無料。