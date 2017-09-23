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西郷ゆかりの地をガイドら実地研修　姶良・伊佐地域連絡協

(2017 09/23 20:00)
西郷隆盛が立ち寄ったとされる白金酒造を見学する参加者＝姶良市脇元
　姶良・伊佐地域観光連絡協議会は２１日、来年の明治維新１５０周年と大河ドラマ「西郷どん」放送を前に、観光ボランティアガイドの研修会を開いた。管内の約３０人が参加。西郷隆盛ゆかりの地を巡ったり意見交換したりして知識を深めた。
（記事全文は24日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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