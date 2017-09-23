撤去の山田橋　灯籠で惜別　姶良

(2017 09/23 22:00)

灯籠が飾られた山田橋を歩く来場者＝姶良市下名

老朽化に伴い撤去される姶良市下名の山田橋＝１９２９（昭和４）年完成＝が２２日夜、山田小学校の児童や住民が感謝を込めて作った灯籠の明かりに包まれた。多くの人が集まり、行き来しながら思い出に浸った。