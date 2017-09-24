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枕崎小シンボル・クロガネモチ　鹿児島県第１号の「健康優良樹」に　枕崎市

(2017 09/24 20:00)
鹿児島県内第１号の健康優良樹になったクロガネモチ＝枕崎市の枕崎小学校
　枕崎市の枕崎小学校校庭にある樹齢１５０年のクロガネモチが、日本樹木医会（東京）の「健康優良樹」に選ばれた。鹿児島県内では第１号で、クロガネモチの選定は全国で初めて。おわん形の樹形や幹の健康状態などが高く評価された。同校は「児童や地域住民に愛されてきた枕崎小のシンボルツリー。長く大切にしていきたい」と喜んでいる。
　健康優良樹は、将来にわたり、健全で優れた状態を保つと見込まれる樹木で、現在全国に３２本ある。同会鹿児島県支部で「鹿児島からも申請しよう」との声が上がり、今年６月、同校のクロガネモチが推薦された。
校庭のクロガネモチに付けられたプレート＝枕崎市の枕崎小学校
（記事全文は25日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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