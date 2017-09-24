枕崎小シンボル・クロガネモチ　鹿児島県第１号の「健康優良樹」に　枕崎市

(2017 09/24 20:00)

鹿児島県内第１号の健康優良樹になったクロガネモチ＝枕崎市の枕崎小学校

校庭のクロガネモチに付けられたプレート＝枕崎市の枕崎小学校

枕崎市の枕崎小学校校庭にある樹齢１５０年のクロガネモチが、日本樹木医会（東京）の「健康優良樹」に選ばれた。鹿児島県内では第１号で、クロガネモチの選定は全国で初めて。おわん形の樹形や幹の健康状態などが高く評価された。同校は「児童や地域住民に愛されてきた枕崎小のシンボルツリー。長く大切にしていきたい」と喜んでいる。健康優良樹は、将来にわたり、健全で優れた状態を保つと見込まれる樹木で、現在全国に３２本ある。同会鹿児島県支部で「鹿児島からも申請しよう」との声が上がり、今年６月、同校のクロガネモチが推薦された。