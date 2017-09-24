色とりどり　ヒガンバナかれん　根占の花園

(2017 09/24 22:00)

色とりどりのヒガンバナが広がる農園＝南大隅町根占山本

南大隅町根占山本の農園「彼岸花園」で、色とりどりのヒガンバナが見頃を迎えた。秋風に揺れるかれんな姿が来場者の目を楽しませている。１０月１日まで無料で見学できる。同園は約１ヘクタールの敷地にヒガンバナ８種類を植栽。在来種の紅白や黄色に加え、園主の大野安皓さん（７１）が父子２代で品種改良したピンクや深紅などが咲く。