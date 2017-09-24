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色とりどり　ヒガンバナかれん　根占の花園

(2017 09/24 22:00)
色とりどりのヒガンバナが広がる農園＝南大隅町根占山本
　南大隅町根占山本の農園「彼岸花園」で、色とりどりのヒガンバナが見頃を迎えた。秋風に揺れるかれんな姿が来場者の目を楽しませている。１０月１日まで無料で見学できる。
　同園は約１ヘクタールの敷地にヒガンバナ８種類を植栽。在来種の紅白や黄色に加え、園主の大野安皓さん（７１）が父子２代で品種改良したピンクや深紅などが咲く。
（記事全文は25日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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