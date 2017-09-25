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ヒガンバナ眺め遠行　蟻の花尾詣で　鹿児島市郡山

(2017 09/25 13:00)
沿道のヒガンバナを眺めながら歩く「蟻の花尾詣で」の参加者＝鹿児島市東俣町
　鹿児島市城山町の照国神社から花尾町の花尾神社まで約１７キロを歩く「蟻（あり）の花尾詣で」が２３日あり、小中学生ら約２１０人が参加した。沿道には、黄金色の稲穂やヒガンバナが美しく輝き、参加者の疲れを癒やしていた。
　参加者は午前７時と８時に分かれ出発し、国道３号や花尾古道など歩いた。途中で、花尾神社に祭られている島津家初代当主・忠久の生みの親・丹後局（たんごのつぼね）役の女性や、武者役らが着物や甲冑（かっちゅう）姿に着替え、午後１時半ごろ到着した。
（記事全文は25日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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