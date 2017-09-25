ヒガンバナ眺め遠行　蟻の花尾詣で　鹿児島市郡山

(2017 09/25 13:00)

沿道のヒガンバナを眺めながら歩く「蟻の花尾詣で」の参加者＝鹿児島市東俣町

鹿児島市城山町の照国神社から花尾町の花尾神社まで約１７キロを歩く「蟻（あり）の花尾詣で」が２３日あり、小中学生ら約２１０人が参加した。沿道には、黄金色の稲穂やヒガンバナが美しく輝き、参加者の疲れを癒やしていた。参加者は午前７時と８時に分かれ出発し、国道３号や花尾古道など歩いた。途中で、花尾神社に祭られている島津家初代当主・忠久の生みの親・丹後局（たんごのつぼね）役の女性や、武者役らが着物や甲冑（かっちゅう）姿に着替え、午後１時半ごろ到着した。