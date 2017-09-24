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南日本ラグビー後期開幕　１部甲南クが快勝

(2017 09/24 23:10)
【１部　甲南クラブ－ろっこうクラブ】熱戦を繰り広げる選手ら＝県立サッカー・ラグビー場
　第５４回南日本新聞社旗争奪鹿児島県社会人ラグビーフットボール後期大会（県ラグビー協会、南日本新聞社主催、セプター協力）は２４日、鹿児島市の県立サッカー・ラグビー場で開幕した。
　開会式では甲南クラブの西和田充孝主将が「競技と真剣に向き合い、一生懸命プレーする」と宣誓。開幕戦は、甲南クがろっこうクラブに８３－１４と快勝した。大会は１２月３日まで県内各地である。
（結果詳細は25日付南日本新聞でご覧になれます）
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