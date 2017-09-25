早期再審目指し署名活動強化へ 大崎事件で救援会
(2017 09/25 06:30)
大崎事件再審請求の鹿児島地裁決定について説明する日本国民救援会県本部の野元幸一事務局長＝東串良町総合センター
（記事全文は25日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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