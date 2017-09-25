早期再審目指し署名活動強化へ　大崎事件で救援会

(2017 09/25 06:30)

大崎事件再審請求の鹿児島地裁決定について説明する日本国民救援会県本部の野元幸一事務局長＝東串良町総合センター

１９７９年に大崎町で男性の変死体が見つかった「大崎事件」で、服役した原口アヤ子さん（９０）＝同町永吉＝の第３次再審請求を支援する日本国民救援会大隅支部と再審をめざす会が２４日、東串良町総合センターで総会を開いた。支援者１６人が参加し、早期の再審実現へ署名を広く呼び掛けることを確認した。