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えびの市長　村岡氏３選　新市議決まる

(2017 09/25 00:40)
　任期満了に伴うえびの市長選挙と市議会議員選挙は２４日投票があり、即日開票の結果、市長選は現職の村岡隆明氏（５４）＝無所属＝が新人の加藤正博氏（４９）＝同＝を大差で破り、３期目の当選を果たした。
　定数１５に１８人が立候補した市議選は現職１０人、元職１人、新人４人が当選した。党派別は公明１、共産１、諸派１、他は無所属。
　当日有権者数は１万７０６２人（男７９４２人、女９１２０人）。市長選の投票者総数は１万１８８０人（有効１万１５８１、無効２９９）、市議選は１万１８８２人（有効１万１７００＝案分票の小数点以下切り捨て、無効１８２）。投票率はそれぞれ６９.６３％、６９.６４％で、過去最低だった前回を４.００ポイント、３.９９ポイント下回った。
◇えびの市長選開票結果
(24日午後９時０分、選管最終)
9,395村岡　隆明54無現
2,186加藤　正博49無新


◇えびの市議選開票結果
(24日午後９時25分、選管最終)
(定数15－18、得票順)
1,673竹中　雪宏62無現
894吉留　優二51無新
829小宮　寧子45公新
741中山　義彦69無新
699遠目塚文美41無現
649栗下　政雄75無現
623西原　政文62共現
603上原　康雄61無現
601松窪ミツエ68諸元
586蔵園　晴美68無現
577北園　一正73無現
573小東　和文65無現
551金田　輝子67無新
529田口　正英67無現
478西原　義文69無現
429阿部　哲己64無新
373山元　　豪52無現
291久保　芳照61無新
(案分票の小数点以下は切り捨て)
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