えびの市長 村岡氏３選 新市議決まる

(2017 09/25 00:40)

任期満了に伴うえびの市長選挙と市議会議員選挙は２４日投票があり、即日開票の結果、市長選は現職の村岡隆明氏（５４）＝無所属＝が新人の加藤正博氏（４９）＝同＝を大差で破り、３期目の当選を果たした。

定数１５に１８人が立候補した市議選は現職１０人、元職１人、新人４人が当選した。党派別は公明１、共産１、諸派１、他は無所属。

当日有権者数は１万７０６２人（男７９４２人、女９１２０人）。市長選の投票者総数は１万１８８０人（有効１万１５８１、無効２９９）、市議選は１万１８８２人（有効１万１７００＝案分票の小数点以下切り捨て、無効１８２）。投票率はそれぞれ６９.６３％、６９.６４％で、過去最低だった前回を４.００ポイント、３.９９ポイント下回った。