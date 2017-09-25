えびの市長 村岡氏３選 新市議決まる
(2017 09/25 00:40)
任期満了に伴うえびの市長選挙と市議会議員選挙は２４日投票があり、即日開票の結果、市長選は現職の村岡隆明氏（５４）＝無所属＝が新人の加藤正博氏（４９）＝同＝を大差で破り、３期目の当選を果たした。
定数１５に１８人が立候補した市議選は現職１０人、元職１人、新人４人が当選した。党派別は公明１、共産１、諸派１、他は無所属。
当日有権者数は１万７０６２人（男７９４２人、女９１２０人）。市長選の投票者総数は１万１８８０人（有効１万１５８１、無効２９９）、市議選は１万１８８２人（有効１万１７００＝案分票の小数点以下切り捨て、無効１８２）。投票率はそれぞれ６９.６３％、６９.６４％で、過去最低だった前回を４.００ポイント、３.９９ポイント下回った。
定数１５に１８人が立候補した市議選は現職１０人、元職１人、新人４人が当選した。党派別は公明１、共産１、諸派１、他は無所属。
当日有権者数は１万７０６２人（男７９４２人、女９１２０人）。市長選の投票者総数は１万１８８０人（有効１万１５８１、無効２９９）、市議選は１万１８８２人（有効１万１７００＝案分票の小数点以下切り捨て、無効１８２）。投票率はそれぞれ６９.６３％、６９.６４％で、過去最低だった前回を４.００ポイント、３.９９ポイント下回った。
◇えびの市長選開票結果
(24日午後９時０分、選管最終)
◇えびの市議選開票結果
(24日午後９時25分、選管最終)
(定数15－18、得票順)
(24日午後９時０分、選管最終)
|当
|9,395
|村岡 隆明
|54
|無現
|2,186
|加藤 正博
|49
|無新
◇えびの市議選開票結果
(24日午後９時25分、選管最終)
(定数15－18、得票順)
|当
|1,673
|竹中 雪宏
|62
|無現
|当
|894
|吉留 優二
|51
|無新
|当
|829
|小宮 寧子
|45
|公新
|当
|741
|中山 義彦
|69
|無新
|当
|699
|遠目塚文美
|41
|無現
|当
|649
|栗下 政雄
|75
|無現
|当
|623
|西原 政文
|62
|共現
|当
|603
|上原 康雄
|61
|無現
|当
|601
|松窪ミツエ
|68
|諸元
|当
|586
|蔵園 晴美
|68
|無現
|当
|577
|北園 一正
|73
|無現
|当
|573
|小東 和文
|65
|無現
|当
|551
|金田 輝子
|67
|無新
|当
|529
|田口 正英
|67
|無現
|当
|478
|西原 義文
|69
|無現
|429
|阿部 哲己
|64
|無新
|373
|山元 豪
|52
|無現
|291
|久保 芳照
|61
|無新
|(案分票の小数点以下は切り捨て)
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