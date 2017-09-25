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出水医療センター　市民会議「存続」で意見集約

(2017 09/25 23:00)
出水総合医療センターの将来像について話し合う参加者＝出水市中央公民館
　厳しい経営が続いている出水市の出水総合医療センターの将来について考える市民公開会議は２３日、最終となる４回目を市中央公民館で開き、センターを今後も存続させることで意見集約した。選択肢から閉鎖を除外し、市が設置する予定の病院経営諮問会議に市民の意見として反映させる。
（記事全文は26日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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