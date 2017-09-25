出水医療センター 市民会議「存続」で意見集約
(2017 09/25 23:00)
出水総合医療センターの将来像について話し合う参加者＝出水市中央公民館
（記事全文は26日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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