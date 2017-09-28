祈りの姿一堂に 「かごしまの仏」展開幕 鹿児島市黎明館
(2017 09/28 23:00)
巧みな技で作られた仏像に見入る来場者ら＝鹿児島市の黎明館
一般８００円、高大生５００円、中学生以下・障害者無料。１０月７日午後１時半から、籔内佐斗司・東京芸術大学大学院教授による記念講演会「絵解き ほとけの世界とその造形」もある（無料）。黎明館＝099(222)5100。
（記事全文は29日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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