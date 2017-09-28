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エゴマ、吾平の名物に　住民らが産地化取り組む　鹿屋市

(2017 09/28 20:00)
鹿屋市吾平で無農薬栽培されているエゴマ＝同市吾平町上名
　鹿屋市吾平地区の住民が、エゴマの産地化に向けて取り組んでいる。地元の飲食店や菓子店はかのや市商工会の支援を受けて、ドレッシング、ラスクなどのエゴマの商品を開発した。「吾平の新たな名物にしたい」と関係者は意気込んでいる。
（記事全文は29日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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