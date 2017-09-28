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伝統の「馬追い」　１１０人奮闘　串間・都井岬

(2017 09/28 22:00)
人垣で進路を阻みながら、馬を誘導する参加者＝串間市都井岬
　串間市の都井岬で２３、２４日、国指定天然記念物の野生馬・岬馬の「馬追い」があった。江戸時代から続く伝統行事。都井御崎牧組合や市、宮崎大学、一般ボランティアら約１１０人が、竹の棒で地面をたたきながら、馬群を柵の中に誘導した。
（記事全文は26日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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