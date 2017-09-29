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鹿児島和牛「５年後連覇を」　鹿児島市で全共祝勝会

(2017 09/29 06:30)
全国和牛能力共進会の活躍に対し感謝状を贈られる出品者ら＝鹿児島市
　仙台市で開かれた第１１回全国和牛能力共進会（全共）で、総合１位（団体賞）を獲得した生産者らの祝勝会が２８日、鹿児島市であった。出品者や関係者ら約１５０人が集まり、鹿児島和牛の日本一を祝った。
（記事全文は29日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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