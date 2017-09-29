鹿児島和牛「５年後連覇を」　鹿児島市で全共祝勝会

(2017 09/29 06:30)

全国和牛能力共進会の活躍に対し感謝状を贈られる出品者ら＝鹿児島市

仙台市で開かれた第１１回全国和牛能力共進会（全共）で、総合１位（団体賞）を獲得した生産者らの祝勝会が２８日、鹿児島市であった。出品者や関係者ら約１５０人が集まり、鹿児島和牛の日本一を祝った。