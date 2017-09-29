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うそ電話詐欺被害防げ　市電内に初のポスター掲示　鹿児島県警

(2017 09/29 13:00)
鹿児島市電の車内に張られた、うそ電話詐欺への注意を呼び掛けるポスター
　「宅配便などで『現金送れ』はすべて詐欺！」。鹿児島県警は、鹿児島市電の車内に、うそ電話詐欺の被害防止を呼び掛けるポスターを初めて掲示した。２９日に運行を始める。来年３月末まで。
（記事全文は29日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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