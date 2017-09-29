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まち発信へ新名物　いちき串木野とアジアの料理がコラボ

(2017 09/29 20:00)
まぐろラーメンを試食する関係者＝いちき串木野市総合観光案内所
　いちき串木野市の飲食業者らが、新しい名物料理づくりに取り組んでいる。同市にはアジア諸国からの留学生らが多いことから、テーマはアジアの料理とご当地グルメの交流。１０月の「いちき串木野づくし産業まつり～地かえて祭り」で披露するため、関係者が試食会を開き意見交換した。
（記事全文は30日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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