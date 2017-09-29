はじける綿花にビックリ　日置・永吉小児童が収穫体験

(2017 09/29 22:00)

実からはじけるように出る白い綿（手前）を収穫する永吉小学校児童＝日置市吹上

日置市吹上の永吉小学校１～４年生３５人が２８日、近くの綿花畑で綿摘みを体験した。実からはじけるように飛び出した綿を初めて見た児童らは驚きの声を上げていた。約３５０本の綿花が植えられた畑で３０分間、綿１５キロを摘んだ。織物工場にも行き、糸を作って、織る機械の工程を見学した。