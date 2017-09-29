藤島武二作品150点、古里に　鹿児島市立美術館で企画展開幕

(2017 09/29 23:00)

一堂に会した藤島武二の代表作を堪能する来場者＝鹿児島市立美術館

鹿児島市立美術館の特別企画展「生誕１５０年記念 藤島武二展」（同館、南日本新聞社など主催）が２９日、開幕した。同市出身で近代洋画の礎を築いた藤島武二（１８６７～１９４３年）のロマンチックな女性像、抽象的な風景画、本の装丁など約１５０点が来場者を魅了している。１１月５日まで。１０月２、１０、１６、２３日は休館。一般１０００円、高大生８００円、小中生６００円。