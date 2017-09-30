直売所巡って商品券♪　鹿児島県内31店でシールラリー始まる

(2017 09/30 13:00)

参加直売所にはポスターやのぼりが立つ＝鹿児島県庁

鹿児島県内の農産物直売所でつくる直売所ネットワークかごしま（９１会員）は、１０月１日から合同シールラリーを始める。対象店舗で買い物してもらえるシールを集めて応募すると、抽選で各直売所で使える商品券が当たる。２０１８年２月２８日まで。