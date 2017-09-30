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直売所巡って商品券♪　鹿児島県内31店でシールラリー始まる

(2017 09/30 13:00)
参加直売所にはポスターやのぼりが立つ＝鹿児島県庁
　鹿児島県内の農産物直売所でつくる直売所ネットワークかごしま（９１会員）は、１０月１日から合同シールラリーを始める。対象店舗で買い物してもらえるシールを集めて応募すると、抽選で各直売所で使える商品券が当たる。２０１８年２月２８日まで。
（記事全文は30日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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