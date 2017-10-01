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熱帯に分布の「スジグロカバマダラ」　伊佐市・菱刈小の２人が捕獲

(2017 10/01 13:00)
標本にしたスジグロカバマダラと捕まえた大塚友稀君（左）、成政祐馬君＝伊佐市の菱刈小学校
　国内では沖縄県の宮古島、八重山諸島以南に生息するとされるチョウ「スジグロカバマダラ」を、伊佐市の菱刈小学校で児童が捕獲した。県立博物館は「南からの風に飛ばされてきたのではないか」としている。
　３年の大塚友稀君と成政祐馬君が１３日、教室に入ってきたところを捕まえた。見かけないチョウだと思った２人が理科の野妻秋男教諭に見せたところ、スジグロカバマダラだと分かった。
（記事全文は１日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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