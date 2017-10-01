熱帯に分布の「スジグロカバマダラ」 伊佐市・菱刈小の２人が捕獲
(2017 10/01 13:00)
標本にしたスジグロカバマダラと捕まえた大塚友稀君（左）、成政祐馬君＝伊佐市の菱刈小学校
３年の大塚友稀君と成政祐馬君が１３日、教室に入ってきたところを捕まえた。見かけないチョウだと思った２人が理科の野妻秋男教諭に見せたところ、スジグロカバマダラだと分かった。
（記事全文は１日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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