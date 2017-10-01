鹿児島県選手団　堂々と行進　えひめ国体が開幕

(2017 10/01 00:33)

はつらつと入場行進する鹿児島県選手団＝松山市のニンジニアスタジアム

第７２回国民体育大会「２０１７愛顔（えがお）つなぐえひめ国体」は３０日、天皇、皇后両陛下をお迎えして松山市のニンジニアスタジアムで総合開会式があった。鹿児島県選手団約７０人は旗手で自転車少年男子の塩島嵩一朗（南大隅高）を先頭に、小旗を振り堂々と入場行進した。大会は１０日まで会期前実施競技を除く３５正式競技、１特別競技があり、県選手団は３０競技に約４００人が出場する。