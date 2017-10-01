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鹿児島Ｕドロー　秋田に１－１

(2017 10/01 00:34)
【鹿児島Ｕ－秋田】後半４５分、鹿児島Ｕ・藤本（９）が同点ゴールを決める＝県立鴨池陸上競技場
　明治安田Ｊ３第２５節第１日は３０日、各地で２試合があった。鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は鹿児島市の県立鴨池陸上競技場で秋田と対戦し、１－１で引き分けた。通算成績は１２勝３分け８敗（勝ち点３９）で暫定５位に浮上した。
　琉球はＣ大阪Ｕ－２３に１－０で勝ち７位。残りは１日に各地で行われる。鹿児島Ｕの次節は１０月８日、鳥取県で鳥取と対戦する。
（結果詳細は１日付南日本新聞でご覧になれます）

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