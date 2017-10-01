赤い羽根募金始まる 薩摩川内で伝達式
(2017 10/01 23:20)
買い物客に募金を呼び掛ける関係者ら＝薩摩川内市のプラッセだいわ川内店
約３０人が出席。式の後、専用の箱を持ち買い物客らに協力を募った。外さんは「大事なイベントで大役を務められてうれしい。積極的に呼び掛けたい」と話した。
これまで募金は、熊本地震や垂水市大雨災害のボランティア活動支援などに広く活用されている。
（記事全文は２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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