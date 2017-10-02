TOP ＞ 鹿児島のニュース > 政治・経済 ＞ 経済・産業 ＞ 観光

観光客を歓迎　鹿児島中央駅東口に電光掲示板　鹿児島市

(2017 10/02 06:30)
赤い文字で「明治維新150年」と表示する電光掲示板＝鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅東口
　鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅東口タクシー乗り場前に１日、横長の電光掲示板がお目見えした。来年の明治維新１５０年に向け観光客を歓迎する目的。県内各地のゆるキャラが除幕し、おもてなし充実を喜んだ。
　電光掲示板は縦０.３メートル、横３.８メートルで、鹿児島観光コンベンション協会が約３５０万円かけ設置。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）

…社会
…政治・経済
…くらし・文化
…スポーツ

 戻る 

このページのトップへ