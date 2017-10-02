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映画「007は二度死ぬ」公開50年記念　７日、坊津町秋目でサミット

(2017 10/02 13:00)
００７の記念碑の前で、「００７秋目サミット」をＰＲする宮内一朗さん＝南さつま市坊津町秋目
　映画「００７は二度死ぬ」のロケ地・南さつま市坊津町秋目で７日、公開５０周年記念イベント「００７秋目サミット」が開かれる。昼食と夕食を兼ねた交流パーティーやロケ地巡りなどがある。
　「００７」は１９６６（昭和４１）年に秋目でロケがあり、俳優のショーン・コネリーさん、丹波哲郎さんらが来た。当時と変わらない景色の秋目をファンに広め、地域活性化の起爆剤になればと、サミット実行委員会（宮内一朗実行委員長）と市が開く。
　９０年建立の００７の記念碑周辺は、景観やバリアフリーに配慮、本番前に改修が終わる。「記念撮影がしやすくなる。イベントが単発で終わらず、何らかの形で継続できたらいい」と宮内さん（６１）。市観光交流課＝0993(53)2111。
（記事全文は２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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