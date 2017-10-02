映画「007は二度死ぬ」公開50年記念　７日、坊津町秋目でサミット

(2017 10/02 13:00)

００７の記念碑の前で、「００７秋目サミット」をＰＲする宮内一朗さん＝南さつま市坊津町秋目

映画「００７は二度死ぬ」のロケ地・南さつま市坊津町秋目で７日、公開５０周年記念イベント「００７秋目サミット」が開かれる。昼食と夕食を兼ねた交流パーティーやロケ地巡りなどがある。「００７」は１９６６（昭和４１）年に秋目でロケがあり、俳優のショーン・コネリーさん、丹波哲郎さんらが来た。当時と変わらない景色の秋目をファンに広め、地域活性化の起爆剤になればと、サミット実行委員会（宮内一朗実行委員長）と市が開く。９０年建立の００７の記念碑周辺は、景観やバリアフリーに配慮、本番前に改修が終わる。「記念撮影がしやすくなる。イベントが単発で終わらず、何らかの形で継続できたらいい」と宮内さん（６１）。市観光交流課＝0993(53)2111。