阿久根・９運動会で「華の５０歳組」　卒業生３１０人、在校生とリレー対決

(2017 10/02 20:15)

母校の校庭を力強く走る「児童」ら＝１日、阿久根市の阿久根小学校

阿久根市内の全９小学校で１日に開かれた運動会で、恒例の「華の５０歳組」があった。全国各地から帰省者を含む３１０人が参加。卒業生らは母校の土を踏み健脚を競った。前日には歓迎会もあり、旧交を温めた。１９５１（昭和２６）年から始まった５０歳組“発祥の地”である阿久根小学校では、８０年３月の卒業生２００人のうち１２０人が参加した。実行委員長の宮元武司さんは「参加できなかった同級生の分も感謝の気持ちで走る」とあいさつ。当時の担任らが見守る中、在校生とリレー対決を繰り広げた。