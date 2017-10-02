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自然や街並み、歌に乗せて　姶良市観光バスにテーマ曲誕生

(2017 10/02 22:00)
あいらびゅー号
　姶良市の周遊観光バスあいらびゅー号のテーマソングを、鹿児島市在住のシンガー・ソングライター東郷さくらさんが制作した。豊かな自然や文化をイメージした歌詞と、明るいメロディーが、バス旅に思い出を添える。
　９月２３日、なぎさ公園あいらであった「ビール祭」で初披露した。
　乗車中にメモした言葉や、湧いてきたイメージを曲にしたいと思い立ち、１カ月ほどで作り上げた。タイトルは「あいらびゅー」。「海や緑を囲むカルデラ　跳び行くイルカに想いを託し　すれ違う電車に手を振る旅情　１０号線を北へと走る」と歌詞は続く。
あいらびゅー号のテーマ曲を披露する東郷さくらさん＝姶良市脇元
（記事全文は３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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