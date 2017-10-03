牛肉の台湾向け輸出解禁、スターゼン阿久根工場で出発式

(2017 10/03 06:30)

関係者に見送られ出発する台湾向け牛肉を積んだトラック＝２日、阿久根市

日本産牛肉の台湾向け輸出の解禁を受け、阿久根市のスターゼンミートプロセッサー阿久根工場で２日、出発式があった。同社からの台湾向け牛肉輸出は初めて。出発式には県北薩地域振興局、阿久根市、ＪＡいずみなどの関係者が出席。茂原馨社長が「全国和牛能力共進会で“日本一”となり、台湾でも鹿児島の和牛への関心が高く、多くの受注があった。今後もより良質な和牛を輸出したい」とあいさつ。牛肉を積んだトラックを拍手で見送った。