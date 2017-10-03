南日本文化賞決まる 中根、浜田氏と３団体

(2017 10/03 13:00)

学術、芸術、社会活動など各分野で郷土の発展に貢献した個人、団体を顕彰する第６８回南日本文化賞（南日本新聞社主催）が２日、２個人３団体に決まった。

個人は芸術文化部門に中根櫻龜（おうき）氏（５５）＝薩摩切子作家、環境部門に浜田太氏（６３）＝写真家。団体は社会福祉部門に社会福祉法人「白鳩会」（南大隅町、中村隆重理事長）、地域文化部門に加計呂麻バス（瀬戸内町、林範孝社長）、南方新社（鹿児島市、向原祥隆社長）を選んだ。

贈賞式は１１月１日午前１１時、鹿児島市の城山観光ホテルである。受賞者の横顔は１０月下旬に特集面で紹介する。