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愛媛国体　自転車成年男子Ｐレース・冨尾（鹿屋体大）初Ｖ

(2017 10/03 22:06)
自転車成年男子ポイントレースで優勝し笑顔を見せる冨尾大地（鹿屋体大）＝３日、松山中央公園多目的競技場
　第７２回国民体育大会（愛媛国体）第４日は３日、愛媛県内各地であり、自転車成年男子ポイントレース（３０キロ）の冨尾大地（鹿屋体大３年）が４１点で初優勝を果たした。
　今大会の鹿児島県勢の優勝は二つ目。
（詳細は４日付南日本新聞でご覧になれます）
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