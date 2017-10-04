４日から利用開始　鹿児島大学が「かごりん駐輪場」２カ所新設

(2017 10/04 13:00)

鹿児島大学郡元キャンパスに設置されたかごりんのサイクルポート＝３日、鹿児島市郡元１丁目

鹿児島市が運用する貸自転車「かごりん」の駐輪場となる「サイクルポート」を、鹿児島大学が構内２カ所に新設する。市以外の事業者が駐輪場を設けるのは初めて。４日から利用を開始する。市が本年度創設した「コミュニティサイクル利用促進事業補助金」（５００万円）を活用。郡元キャンパスの学習交流プラザ前と、下荒田キャンパスの水産学部前の２カ所に設けた。地域貢献やキャンパス間を移動する学生らの利便性向上が、設置の狙い。