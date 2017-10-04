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４日から利用開始　鹿児島大学が「かごりん駐輪場」２カ所新設

(2017 10/04 13:00)
鹿児島大学郡元キャンパスに設置されたかごりんのサイクルポート＝３日、鹿児島市郡元１丁目
　鹿児島市が運用する貸自転車「かごりん」の駐輪場となる「サイクルポート」を、鹿児島大学が構内２カ所に新設する。市以外の事業者が駐輪場を設けるのは初めて。４日から利用を開始する。
　市が本年度創設した「コミュニティサイクル利用促進事業補助金」（５００万円）を活用。郡元キャンパスの学習交流プラザ前と、下荒田キャンパスの水産学部前の２カ所に設けた。
　地域貢献やキャンパス間を移動する学生らの利便性向上が、設置の狙い。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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