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ふるさと納税でＧゴルフ場　寄付１億3500万円活用　末吉にオープン

(2017 10/04 20:00)
新地公園グラウンド・ゴルフ場のプレオープンでゲームを楽しむ関係者＝曽於市末吉
　曽於市末吉町二之方のそお生きいき健康センター隣に「新地公園グラウンド・ゴルフ場」が完成し、１日オープンした。事業費の大半をふるさと納税で賄い、市民の健康づくりの拠点としての活用を目指す。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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